Дизельный удар: как запрет РФ обнажил агонию западной энергомодели

Так какого хрена мы ее в страны НАТО поставляли во время войны с Западом, как наш официоз голосит? На нашем дизеле укротанки до сих пор катаются. А похрен. Главное, чтобы нашим олигархам было хорошо.

Так чем врагу бронетехнику ВСУ заправлять как не топливом , которое выработано на заводах Лукойла в Болгарии из российской нефти, поступившей по н/п "Дружба"? Нашим сволочным барыгам за российские энергоносители идут деньги на их счета в западных банках, а россиянам идет поток цинковых ящиков с погибшими защитниками России. Ничего нового. "Кому война, а кому мать родна".

SI

Sergey Ivanov

Россия вот уже 30 лет как не социалистическая. Буржуазная. А если учесть степень концентрации капитала- то не просто капиталистическая, а империалистическая! Ну, а империалистические государства и войны ведут в интересах правящего класса- то есть, класса олигархической буржуазии (Ленин). Ну и чему мы удивляемся, когда с каждым годом войны капиталы наших дорогих олигархов увеличиваются? Нисколько не удивлюсь, если вдруг окажется, что украинские танки работают на русской солярке, которую заправляют где- нибудь на Курской АЗС, а стреляют снарядами, произведенными на наших заводах. Как говорил Маркс, нет такого преступления, на которое не пошла бы буржуазия ради прибыли!