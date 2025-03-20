В США рассекретили документы о вмешательстве ЦРУ в выборы в ряде стран

ЦРУ в 1960-ые годы оказывало влияние на результаты выборов в ряде стран через финансирование политических сил, следует из документов, рассекреченных Национальным архивом США и опубликованных на сайте этого ведомства.
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