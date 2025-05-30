Эксперт Семеренко раскрыл, какие профессии будут нужны в ближайшие 10 лет

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко в беседе с RT рассказал, какие специальности будут наиболее актуальны в ближайшие пять-десять лет и в каких направлениях стоит развиваться уже сейчас, чтобы стать востребованным специалистом в будущем.