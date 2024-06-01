Самсонова объяснила поражение в третьем круге «Ролан Гаррос» напряжением

Многократная чемпионка WTA и гражданка Российской Федерации Людмила Самсонова высказалась по поводу неудачи, которая постигла её в игре против итальянки Элизабетты Коччаретто в рамках турнира «Ролан Гаррос».
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