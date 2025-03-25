Дума одобрила закон о запрете изъятия сельхозземель для добычи ископаемых

Теперь перевод сельскохозяйственных земель в другие категории будет допустим только с согласия Минсельхоза Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении закон, вносящий изменения в Земельный кодекс и запрещающий перевод сельскохозяйственных земель в другие категории без согласия Минсельхоза.