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Почему бездисковые колёса называли «делателями вдов»: устройство, риски и закат целой эпохи

Почему бездисковые колёса называли «делателями вдов»: устройство, риски и закат целой эпохи

Когда я впервые услышал выражение «делатели вдов», то подумал, что речь идёт о каком-то оружии или опасной профессии.

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