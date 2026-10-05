Экс-замглавы Талдома Юрина стала врио руководителя округа

В пяти городских округах Подмосковья назначены новые временно исполняющие полномочия руководителей, в том числе в Долгопрудном, где с июня сменилось уже два врип.
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