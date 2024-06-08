Турция нанесла удар в спину Евросоюзу и НАТО

По способности виртуозно балансировать между многочисленными стульями турецкое руководство уже давно переплюнуло Остапа Бендера, периодически повергая в смятение и шок видавшее виды международное экспертное сообщество.
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