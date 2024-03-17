Убийца создателя «Спутника V» приговорен к 14 годам колонии

Змановский будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.Московский суд приговорил к 14 годам лишения убийцу Андрея Ботикова, одного из создателей русской вакцины от COVID-19 «Спутник V».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии