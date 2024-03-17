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Царьград

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Убийца создателя «Спутника V» приговорен к 14 годам колонии

Убийца создателя «Спутника V» приговорен к 14 годам колонии

Змановский будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.Московский суд приговорил к 14 годам лишения убийцу Андрея Ботикова, одного из создателей русской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

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