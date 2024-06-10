Россиян предупредили о грядущем подорожании моделей Lada

В АвтоВАЗе не исключили корректировку стоимости автомобилей Lada уже осенью этого года. В разговоре с РБК глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, что еще одно повышение цен на уровень накопленной инфляции «в принципе предусмотрено».
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