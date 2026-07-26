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Мода и Шоу-бизнес

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Макаревич* вырвал телефон из рук журналистки во время фестиваля Вайкуле

Макаревич* вырвал телефон из рук журналистки во время фестиваля Вайкуле

Музыкант Андрей Макаревич* в субботу, 25 июля, выхватил телефон из рук журналистки, которая хотела задать ему вопрос перед его выступлением на фестивале Laima Rendezvous Jurmala 2026, организованным латвийской певицей Лаймой Вайкуле.

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