Макаревич* вырвал телефон из рук журналистки во время фестиваля Вайкуле

Музыкант Андрей Макаревич* в субботу, 25 июля, выхватил телефон из рук журналистки, которая хотела задать ему вопрос перед его выступлением на фестивале Laima Rendezvous Jurmala 2026, организованным латвийской певицей Лаймой Вайкуле.