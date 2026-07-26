Макаревич* вырвал телефон из рук журналистки во время фестиваля Вайкуле

Музыкант Андрей Макаревич* в субботу, 25 июля, выхватил телефон из рук журналистки, которая хотела задать ему вопрос перед его выступлением на фестивале Laima Rendezvous Jurmala 2026, организованным латвийской певицей Лаймой Вайкуле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии