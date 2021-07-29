ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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В Москве началось тестирование системы онлайн-голосования

В Москве началось тестирование системы онлайн-голосования

К испытаниям допускаются жители столицы старше 18 лет В Москве стартовали испытания системы дистанционного электронного голосования, к которым могут присоединиться горожане, достигшие совершеннолетия и имеющие полную учетную запись на портале mos.

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