В Москве началось тестирование системы онлайн-голосования

К испытаниям допускаются жители столицы старше 18 лет В Москве стартовали испытания системы дистанционного электронного голосования, к которым могут присоединиться горожане, достигшие совершеннолетия и имеющие полную учетную запись на портале mos.
К испытаниям допускаются жители столицы старше 18 лет В Москве стартовали испытания системы дистанционного электронного голосования, к которым могут присоединиться горожане, достигшие совершеннолетия и имеющие полную учетную запись на портале mos.
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