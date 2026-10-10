«Локомотив» со счётом 5:0 разгромил «Факел» в РПЛ

«Локомотив» победил «Факел» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на стадионе «Факел» в Воронеже завершилась со счётом 5:0.
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