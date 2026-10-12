«Запрещать – не значит защищать». «Фламенго» и «Флуминенсе» вышли на дерби в футболках с протестом против запрета ставок в Бразилии

Футбольные клубы в Бразилии протестуют против запрета онлайн-ставок и рекламы букмекеров в стране. 11 октября «Фламенго» и «Флуминенсе» провели дерби на «Маракане» в футболках с надписью «Запрещать – не значит защищать».
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