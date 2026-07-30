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Порядок, государство

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BMW примыкает к волне жесткой экономии. Сократят огромное количество людей

BMW примыкает к волне жесткой экономии. Сократят огромное количество людей

Автоконцерн BMW присоединяется к волне жесткой экономии в немецком автопроме, пишет Handelsblatt. Руководство и профсоюз согласовали план реструктуризации: компания сократит 8000 рабочих мест, чтобы с 2028 года экономить по одному миллиарду евро ежегодно.

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