BMW примыкает к волне жесткой экономии. Сократят огромное количество людей

Автоконцерн BMW присоединяется к волне жесткой экономии в немецком автопроме, пишет Handelsblatt. Руководство и профсоюз согласовали план реструктуризации: компания сократит 8000 рабочих мест, чтобы с 2028 года экономить по одному миллиарду евро ежегодно.
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