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    хабенский конченный пидер,вот и проявмл уто он на самом деле.гнида западная.«Культура» с задн...

«Культура» с задним приводом: «Идеальный муж» Хабенского стал логическим продолжением украинского фильма про педерастов «Мой юный принц»

«Культура» с задним приводом: «Идеальный муж» Хабенского стал логическим продолжением украинского фильма про педерастов «Мой юный принц»

 Пока россияне радуются включению в реестр иноагентов очередной колоды пропагандистов половых извращений, а либеральные СМИ трясутся от информации о том, что Роскомнадзор озаботился навязыванием гомосятины западными онлайн-кинотеатрами, театры Москвы и Киева продолжают отрабатывать «заднеприводную» повестку.

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Комментарии
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Владимир Сиденко
Вот уж действительно деньги не пахнут - благотворительность Хабенского К. на деньги педерастов.
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14 час.
Юрий Мешков
Логичная последовательность: адмирал колчак, потом задний привод...
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11 час.
nevod11_kmailru
хабенский конченный пидер,вот и проявмл уто он на самом деле.гнида западная.
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10 час.

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