«Культура» с задним приводом: «Идеальный муж» Хабенского стал логическим продолжением украинского фильма про педерастов «Мой юный принц»
Пока россияне радуются включению в реестр иноагентов очередной колоды пропагандистов половых извращений, а либеральные СМИ трясутся от информации о том, что Роскомнадзор озаботился навязыванием гомосятины западными онлайн-кинотеатрами, театры Москвы и Киева продолжают отрабатывать «заднеприводную» повестку.
Комментарии
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Вот уж действительно деньги не пахнут - благотворительность Хабенского К. на деньги педерастов.
Логичная последовательность: адмирал колчак, потом задний привод...
хабенский конченный пидер,вот и проявмл уто он на самом деле.гнида западная.
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