Заказ на истребители пятого поколения Су-57 в России в 2023 году вырос в два раза

В Российской Федерации растет количество заказов на производство истребителя пятого поколения Су-57. Об этом рассказал в интервью телеканалу «Россия-24» генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Юрий Сл.
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