Защитить свой участок от проникновения посторонних лиц желает каждый, для этого возводятся различные ограждения, делаются ворота и калитки.
Как сделать калитку с секретом: свой откроет, чужой нет
Комментарии
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W
Walery
Почти как у обворованного в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" еврея Шпака - там в его квартире тоже секретка была с замочной скважиной-обманкой... вспомнили? Что в итоге - не помогло!.
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6 час.
B
BaTaNya
Когда коту... Или это авторский способ занятия онанизмом?
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5 час.
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