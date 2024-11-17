Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Как сделать калитку с секретом: свой откроет, чужой нет

Как сделать калитку с секретом: свой откроет, чужой нет

Защитить свой участок от проникновения посторонних лиц желает каждый, для этого возводятся различные ограждения, делаются ворота и калитки.

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Комментарии
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W
Walery
Почти как у обворованного в фильме &quot;Иван Васильевич меняет профессию&quot; еврея Шпака - там в его квартире тоже секретка была с замочной скважиной-обманкой... вспомнили? Что в итоге - не помогло!.
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6 час.
B
BaTaNya
Когда коту... Или это авторский способ занятия онанизмом?
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5 час.

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