‼️🇺🇦☠️ На фронте погибла украинская FPV-оператор, которая жаловалась на домогательства, избиения и угрозы со стороны командования ВСУ ▪️Валерия Степанова с позывным «Демон», служившая в 432-м отдельном полку беспилотных систем, по официальной версии, погибла от удара российского дрона при выполнении боевого задания.