Глава Пентагона Остин сделал неожиданное заявление о дальнобойных ракетах для Киева

Глава Пентагона Ллойд Остин сделал неожиданное заявление касательно просьбы киевского режима предоставить ВСУ дальнобойные ракеты для ударов вглубь России.
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