СК РФ исполнил 14 запросов о помощи в расследовании геноцида в Белоруссии

Российские следователи в ходе сотрудничества с белорусскими коллегами по расследованию геноцида советских граждан исполнили 14 запросов о правовой помощи, рассказал в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин.
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