В доме, где расположена квартира киевского мэра Виталия Кличко, электроэнергию никогда не выключают, и графики отключений к данному адресу не применяются.
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