Новый прокурор открыл «горячую линию» для орловских родителей детей-инвалидов, которым не выдают лекарства

По распоряжению нового прокурора Орловской области Алексея Тимошина с 1 по 31 марта будет работать «горячая линия» по вопросам защиты прав детей-инвалидов на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и лечебным питанием.
По распоряжению нового прокурора Орловской области Алексея Тимошина с 1 по 31 марта будет работать «горячая линия» по вопросам защиты прав детей-инвалидов на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и лечебным питанием.
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