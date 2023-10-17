НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

117 подписчиков

Козырев о 4:0 с «Торпедо»: «В прошлую встречу мы упустили игру – потеряли концентрацию в концовке. Сегодня концентрация была на протяжении всех 60 минут»

«В прошлую встречу [3:4 от «Торпедо»] мы упустили игру – потеряли концентрацию в концовке. Сегодня концентрация была на протяжении всех шестидесяти минут», – сказал главный тренер «Северстали».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх