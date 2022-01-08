Депутат Госдумы России, публицист, политолог Анатолий Вассерман рассказал, чей след просматривается в событиях, которые сейчас Сообщение Вассерман рассказал, чьи «рога и копыта» видны из массовых беспорядков в Казахстане появились сначала на Листай.