Компанцев Сергей

Зеленский не посмотрел на часы: Пасхального перемирия не будет?.. там выше написал автор Джемс а минские соглашения кто подписывал Украина , рф и германия и Франция вроде , ну выполнили сс мелькель , это уже пройдённый но факт , рф не признавала днр и прочее но могла а Европе приготовить выплаты по трасту 3 рейх золотом по цене 1800 года .. факт .. жаль фото не покажет..