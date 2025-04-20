Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Михалыч
    А кто мешает это делать на всех пропускных пунктах и почему это не делалось раньше. Ведь это намного проще, чем выявл...МВД подвело итоги...
  • Maxim Yushkin
    👎 Ислам- 600-700 лет "моложе" христианства. А религиозно-долбанутых во всех конфессиях хватает... 😪"Пасха — харам": ...
  • Maxim Yushkin
    Уже... На деньги посмотрите..."Пасха — харам": ...

Зеленский не посмотрел на часы: Пасхального перемирия не будет?

Зеленский не посмотрел на часы: Пасхального перемирия не будет?

Путин объявил пасхальное перемирие и поручил начальнику Генштаба ВС РФ передать поздравления военнослужащим Президент Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие.

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Комментарии
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СЕ
Сергей ЕВ
Блогеру, т.е. автору статьи необходимо грамотно писать статьи,
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8 час.
Компанцев Сергей
Зеленский не посмотрел на часы: Пасхального перемирия не будет?.. там выше написал автор Джемс  а минские соглашения кто подписывал Украина , рф и германия и Франция вроде , ну выполнили сс мелькель , это уже пройдённый но факт , рф не признавала днр  и прочее но могла а Европе приготовить выплаты по трасту 3 рейх золотом по цене 1800 года .. факт .. жаль фото не покажет..
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8 час.
Андрей
Зеленский никогда не объявит прекращения огня, потому что его никто на фронтах не послушаем и будут бить, пока есть боеприпасы
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7 час.
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