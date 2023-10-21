Минспорт РФ предложил провести часть "Игр дружбы" в Минске

ТАСС/Александр Рюмин Министерство спорта России выступило с инициативой о проведении части соревновательной программы "Игр дружбы" в Минске, сообщил в ходе расширенного заседания коллегий министерств спорта РФ и Белоруссии на форуме "Россия – спортивная держава" глава российского ведомства Олег Матыцин.