Металлург Мг – Автомобилист: прогноз на седьмой матч 15 апреля 2024, КХЛ, плей-офф, полуфинал

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1), ТМ 4,5 Счет в серии 3 – 3 (2 : 1, 2 : 4, 3 : 2 ОТ, 3 : 5, 5 : 2, 3 : 5) Кто победит в матче? Угадывай результат! Все как и предполагалось с самого начала, — в этой серии будет седьмой матч.