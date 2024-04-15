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Металлург Мг – Автомобилист: прогноз на седьмой матч 15 апреля 2024, КХЛ, плей-офф, полуфинал

Металлург Мг – Автомобилист: прогноз на седьмой матч 15 апреля 2024, КХЛ, плей-офф, полуфинал

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1), ТМ 4,5 Счет в серии 3 – 3 (2 : 1, 2 : 4, 3 : 2 ОТ, 3 : 5, 5 : 2, 3 : 5) Кто победит в матче? Угадывай результат! Все как и предполагалось с самого начала, — в этой серии будет седьмой матч.

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