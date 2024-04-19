«Халява выходных»: куда бесплатно сходить в Крыму 20-21 апреля

Подборка интересных бесплатных мероприятий в Крыму на ближайшие выходные. Фото: Гала Амарандо20 апреля состоится экскурсия «Конец дикого поля» — эта насыщенная программа позволит узнать больше о важных событиях в жизни Крыма.
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