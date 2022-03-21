Нет войны! Нет войне!

С момента признания Россией независимости республик ЛНР и ДНР, заключения договоров о взаимопомощи и началом операции по принуждению к миру сеть буквально взорвалась от призывов «Нет войне!» Люди, еще вчера спокойно наблюдавшие, да что там наблюдавшие, совершенно не замечавшие идущей 8 лет войны на Донбассе, неожиданно озаботились тем, что там идёт война! Точнее, что там НАЧАЛАСЬ война! Когда в 2014 году на Украине произошёл кровавый переворот, когда людей убивали только за то, что они были против захвата власти националистами и фашистами, за то, что они разговаривали на русском языке, когда нанятые мятежниками снайперы убивали «Небесную сотню», объявив их жертвой режима Януковича, они говорили: НЕТ ВОЙНЫ! Когда в доме профсоюзов в Одессе под свист и улюлюканье толпы заживо сжигали людей, посмевших открыто выступить против переворота, когда добивали и бросали в огонь беременную женщину, выпрыгнувшую из окна, когда следователи 8 лет не могли найти виновников этого омерзительного события, они говорили, равнодушно пожимая плечами: НЕТ ВОЙНЫ! Когда нацбатальоны и добробаты атаковали Донбасс, расстреливая детей, женщин, стариков, используя против мирных жителей авиацию, танки, ракетные установки, снайперов и диверсионные группы, когда на руках родителей умирали дети, когда каждую минуту где-то взрывалась бомба или снаряд, свистели пули над головами, они говорили: НЕТ ВОЙНЫ! Как только ополченцы Донбасса загоняли превосходящие силы нацистов в котлы и начинали их методично уничтожать, как только сила оружия людей, защищавших своё право жить без нацистов, защищавших право говорить и думать на русском языке, начинала угрожать жизням боевиков Киева, они начинали кричать: ОСТАНОВИТЬ ВОЙНУ! И война останавливалась.