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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карлос Алькарас: «Федерер, Надаль и многие другие доказывали, что можно выиграть ТБШ после долгого перерыва из-за травмы»

Третья ракетка мира Карлос Алькарас поделился ожиданиями от US Open . – Какие у тебя ожидания от выступления здесь? – Я ненавижу проигрывать.

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