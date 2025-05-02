Нижегородцев предупредили о трёхлетнем ремонте на улице Белинского

Одна из крупнейших улиц центра города – Белинского – будет капитально отремонтирована. Сейчас на ней проходит ремонт трамвайных путей, а вскоре настанет очередь приведения в порядок ливнёвок, асфальта и коммуникаций.
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