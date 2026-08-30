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Аргументы недели

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Армянские производители могут лишиться облегчённого доступа к российскому рынку после выхода из ЕАЭС

Армянские производители могут лишиться облегчённого доступа к российскому рынку после выхода из ЕАЭС

Выход Армении из ЕАЭС сильнее всего ударит по местным производителям алкоголя, цветов и рыбы, следует из данных статистики.

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