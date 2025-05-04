🌡️🌥️Прогноз погоды 0️⃣4️⃣ мая. Без существенных осадков. Ветер юго-западный: ночью 3-8 м/с, днем 9-14 м/с, местами порывы 🌬️15-20 м/с.
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🌡️🌥️Прогноз погоды 0️⃣4️⃣ мая. Без существенных осадков. Ветер юго-западный: ночью 3-8 м/с, днем 9-14 м/с, местами порывы 🌬️15-20 м/с.