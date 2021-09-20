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«А рожать ты поедешь к маме, там условия лучше, чем у нас!» — решил муж

«А рожать ты поедешь к маме, там условия лучше, чем у нас!» — решил муж

— Да я вообще узнала, что уезжаю рожать к маме, совершенно случайно! – усмехается двадцатисемилетняя Маргарита.

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Vladimir Lioubimcev
Точно, муж ноги клеит.
ЛАНА Я
Муж нашел бабу.Скорее всего-москвичку.Они сами на мужиков вешаются.
Марина Томашевская
Ноги клеит, точно!
Марина Томашевская
Никуда не ездить и точка! Подумаешь, он решил!
ЛАНА Я
Нужно никуда не ехать и четко дать мужу понять,что если он будет против,то она родит,оставит ему ребенка,а сама выйдет на работу.Вот тогда он точно не будет нужен бабам.
Лада Мира
Тогда она с ребенком может быть не нужна ... Во веки вечные в сложных ситуациях отправляли жен с детьми "к маме" давая мужу возможность и работать и зарабатывать на содержание семьи .
Лада Мира
Нормальное решение ,тем более не в Воркуту отправляет жену в тесный барак с нужником в сугробе...
Natali Климова
Странно то, что жена об этом не знала, т.е. её не поставили в известность. Это наводит на разные мысли, как то подленько это выглядит. Не как обдуманное совместно решение, а как желание избавиться.

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