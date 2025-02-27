Депутат раскрыл, как на самом деле выросли цены для пенсионеров

С 1 января страховые пенсии россиян были проиндексированы на 9,5% - по уровню инфляции за 2024 год. По оценке депутата Мособлдумы, председателя Союза пенсионеров Подмосковья Анатолия Никитина, реальная инфляция товаров и услуг в потребительской корзине пенсионеров в прошлом году составила около 20% и продолжает расти на 1-2% ежемесячно.