С понедельника 6 мая по заявкам возобновится подача отопления в учреждения соцсферы

С понедельника 6 мая по заявкам возобновится подача отопления в учреждения соцсферыОтопительный сезон в областном центре завершился в соответствии с нормами федерального законодательства после пятидневного периода со среднесуточной температурой наружного воздуха выше 8 градусов.
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