С понедельника 6 мая по заявкам возобновится подача отопления в учреждения соцсферы

С понедельника 6 мая по заявкам возобновится подача отопления в учреждения соцсферыОтопительный сезон в областном центре завершился в соответствии с нормами федерального законодательства после пятидневного периода со среднесуточной температурой наружного воздуха выше 8 градусов.