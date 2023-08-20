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Как пролететь на горящем самолете 1000 км. Подвиг Феодосия Паращенко

Как пролететь на горящем самолете 1000 км. Подвиг Феодосия Паращенко

Как летчик Феодосий Паращенко пролетел на подбитом самолете 1000 км Как летчик Феодосий Паращенко пролетел на подбитом самолете 1000 км На долю летчика Феодосия Паращенко выпали такие испытания, что диву даешься, как он вообще смог их пережить.

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Владимир Карпов
Герой !!!
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