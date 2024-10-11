«ВСУ бегут из Курска. Зеленского не оставят в живых»: Алаудинов

Фронт вооруженных сил Украины обрушился примерно в десяти местах, сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны России, генерал-майор Апти Алаудинов, в интервью телеканалу «Россия 1».
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