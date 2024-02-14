За что Байден обругал Нетаньяху

Отношения между руководством США и Израиля окончательно испортились. Из-за продвижения военной операции к городу Рафах, где будут зажаты танками в угол сотни тысяч людей, президент Джо Байден ставит Израилю ультиматумы, бьет кулаком по столу и переходит на обсценную лексику.