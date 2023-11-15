Федор Бондарчук заявил о кадровом голоде в российском кино

Режиссер признался, что коллеги заняты в съемках «на годы вперед»Режиссер и продюсер Федор Бондарчук рассказал ТАСС, что российская киноотрасль сейчас испытывает кадровый голод из-за беспрецедентного количества киносъемок.
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