В Белоруссии готовят свой «Крокус». Баширов предупреждает о скорой попытке переворота: «Байденовцы будут жечь всё и везде» Юлия СоколоваПолитическая сцена Белоруссии вновь накаляется: с недавних пор американский Госдепартамент рекомендует своим гражданам избегать массовых мероприятий и даже покинуть территорию страны.