"ЭТО КАКИМИ МОЗГАМИ НАДО ДУМАТЬ?!": В ГОСДУМЕ ОСОЗНАЛИ КАТАСТРОФУ С ИНДЕКСАЦИЕЙ ПЕНСИЙ

В Госдуме возмутились маленькой пенсией даже после её индексации. "Это какими мозгами надо думать, чтобы считать, что на 16-19-20 тысяч можно прожить, учитывая, что всё платно?" - вскипел первый зампред Комитета по экономической политике Арефьев.
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