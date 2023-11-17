"ЭТО КАКИМИ МОЗГАМИ НАДО ДУМАТЬ?!": В ГОСДУМЕ ОСОЗНАЛИ КАТАСТРОФУ С ИНДЕКСАЦИЕЙ ПЕНСИЙ

В Госдуме возмутились маленькой пенсией даже после её индексации. "Это какими мозгами надо думать, чтобы считать, что на 16-19-20 тысяч можно прожить, учитывая, что всё платно?" - вскипел первый зампред Комитета по экономической политике Арефьев.