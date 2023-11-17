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Добрый Мир

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  • Россиянин
    Сионистким фашистам наплевать на прмизывы ООН. Они же богоизбранные и им все можно.«Кризис невыносим...
  • Галина
    Полностью с Вами согласнаАвдеевский фронт....
  • Анастасия Гончарова
    уничтожайте  парни этих   тварей ,всех до последнего и помните что они творили на Донбассе!!!😡Авдеевский фронт....

"ЭТО КАКИМИ МОЗГАМИ НАДО ДУМАТЬ?!": В ГОСДУМЕ ОСОЗНАЛИ КАТАСТРОФУ С ИНДЕКСАЦИЕЙ ПЕНСИЙ

"ЭТО КАКИМИ МОЗГАМИ НАДО ДУМАТЬ?!": В ГОСДУМЕ ОСОЗНАЛИ КАТАСТРОФУ С ИНДЕКСАЦИЕЙ ПЕНСИЙ

В Госдуме возмутились маленькой пенсией даже после её индексации. "Это какими мозгами надо думать, чтобы считать, что на 16-19-20 тысяч можно прожить, учитывая, что всё платно?" - вскипел первый зампред Комитета по экономической политике Арефьев.

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