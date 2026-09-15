Гарри и Меган срочно сменили школу детям: что скрыто за этим решением

Принц Гарри и Меган Маркл, как сообщается, уже забрали своих детей из школы за несколько дней до начала нового семестра .
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