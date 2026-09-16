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Царьград

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ФРС повысила ставку, доллар превысил 100 пунктов впервые с 2026

ФРС повысила ставку, доллар превысил 100 пунктов впервые с 2026

На Лондонской бирже ICE индекс доллара США превысил 100 пунктов впервые с 13 августа 2026 года. Рост связан с решением Федеральной резервной системы повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов, вопреки мнению президента Дональда Трампа.

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