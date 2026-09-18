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FiNE NEWS

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Трагедия в Дорохово: трехлетний малыш не смог выбраться из ямы с водой

Сердце просто разрывается, когда слышишь такие истории. В тихом подмосковном поселке Дорохово Руза округа случилась настоящая беда: трехлетний мальчишка, полный жизни и любопытства, трагически ушел из-за нелепой случайности.

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