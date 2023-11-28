Банк «Открытие» возглавил список убыточных системно зачимых банков в октябре

Банк «ФК Открытие» по итогам октября занял первое место по размеру убытков среди системно значимых банков, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на 101-ю форму отчетности кредитных организаций, опубликованную ЦБ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии