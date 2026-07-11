В Абхазии объявлена беспилотная опасность, ПВО взяла небо под контроль

В Абхазии объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщило Министерство обороны республики. Как говорится в заявлении ведомства, силы противовоздушной обороны и дежурные подразделения Вооруженных сил взяли под контроль воздушное пространство.
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