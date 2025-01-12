Армия России освободила два населенных пункта в ДНР и Харьковской области

За прошедшие сутки российские войска не только улучшили положение на ключевых направлениях специальной военной операции, но и освободили два населенных пункта в Харьковской области и Донецкой народной республике.
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