Актер Садальский: творчество Пугачевой - огромный вклад в культуру нашей страны

Актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский заявил, что творчество певицы Аллы Пугачевой, которую предложили включить в реестр иностранных агентов, огромный вклад в культуру нашей страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии